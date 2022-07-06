مباريات اليوم
كأس مصر
طلائع الجيش - منتخب السويس 20:00
بيراميدز - سيراميكا كليوباترا 23:00
دوري أبطال أوروبا
توبول كوستاناي - فرينكفاروزي 18:00
هلسنكي - ريجاس فوتبولا 20:00
بودو غليمت - كي كلاكسفيك 20:00
إف 91 ديديلانجي - تيرانا 21:30
زرينيسكي موستار - شيريف تيراسبول 22:00
ماريبور - شاختار سوليغورسك 22:15
سلوفان براتيسلافا - دينامو باتومي 22:30
مباريات ودية
بوشكاش - إس تي بولتين 19:30
موناكو - أوستريا فيينا 20:00
بوخوم - فورتانا سيتارد 20:00
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