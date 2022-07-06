مباريات اليوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

كأس مصر

طلائع الجيش - منتخب السويس 20:00

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا 23:00

دوري أبطال أوروبا

توبول كوستاناي - فرينكفاروزي 18:00

هلسنكي - ريجاس فوتبولا 20:00

بودو غليمت - كي كلاكسفيك 20:00

إف 91 ديديلانجي - تيرانا 21:30

زرينيسكي موستار - شيريف تيراسبول 22:00

ماريبور - شاختار سوليغورسك 22:15

سلوفان براتيسلافا - دينامو باتومي 22:30

مباريات ودية

بوشكاش - إس تي بولتين 19:30

موناكو - أوستريا فيينا 20:00

بوخوم - فورتانا سيتارد 20:00

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