ديوب: لم أتفاوض مع أندية المحترفين أو «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد لاعب الظفرة السنغالي ماكيتي ديوب، أنه لم يتفاوض مع أي أندية، سواء في المحترفين أو في «الهواة»، كونه لايزال مرتبطاً بعقد مع نادي الظفرة، يتبقى منه عشرة أيام، مؤكداً أنه سينظر بعد ذلك في العروض التي تقدم له. وقال ديوب، الذي يقضي إجازته الصيفية في السنغال لـ«الإمارات اليوم»: «لا توجد لدي أي عروض حقيقية في الوقت الحاضر، سواء كانت من أندية المحترفين أو دوري الأولى، ولا توجد مفاوضات، وسأنتظر انتهاء عقدي مع الظفرة رسمياً قبل النظر في أي عروض». وتردد مؤخراً وجود مفاوضات بين أحد الأندية التي تنافس في دوري الدرجة الأولى مع اللاعب ديوب. وفي رده عن سؤال عن هوية اللاعبين الذين يفضل أن تتعاقد معهم الأندية الإماراتية، قال: «بلاشك لاعبي القارة الإفريقية، التي تضم العديد من اللاعبين المميزين».

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