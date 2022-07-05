هل ينتقل مدافع العين ياسين مرياح إلى الترجي التونسي؟

المصدر: العين - الإمارات اليوم

علق مدرب فريق نادي الترجي التونسي، نبيل معلول على إمكانية التعاقد مع مدافع فريق العين، التونسي ياسين مرياح الذي عاد لصفوف "الزعيم" بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في منتصف الموسم الماضي وتسببت في نهاية موسمه مبكراً.

ورد مدرب المدرب على سؤال لإذاعة "موزاييك" التونسية حول ما إذا كان يرغب في التعاقد مع لاعبين للموسم الجديد، وما إذا كان مدافع ياسين مرياح من ضمن الأهداف التي يسعى النادي للتعاقد معها، وقال: "ثمانية إلى 10 لاعبين سيغادرون صفوف الفريق، بالنسبة لياسين مرياح فهو مرتبط بعقد مع نادي العين وانضمامه لفريقنا غير وارد".

وكان ياسين مرياح تعرض لقطعٍ في الرباط الصليبي خلال مباراة الدور نصف النهائي ضد مصر في بطولة كأس العرب 2021، بينما عوض النادي خانته بالتعاقد مع الكولومبي دانيلو أربوليدا والذي أثبت قدرته على قيادة خط الدفاع.

ولا يزال مصير اللاعب ياسين مرياح مجهولاً في العين، خاصة في ظل تألق الكولومبي دانيلو الذي شكل ثنائية مع اللاعب المقيم الإيفواري كوامي أوتون كواديو.

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