المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ماشاريبوف

يترقب نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين قرار إدارة نادي النصر السعودي حول التعاقد مع اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، إذ طلب «العالمي» تأجيل الرد على العرض الإماراتي، لأن المدرب الجديد، الفرنسي رودي غارسيا، سيحسم مستقبل اللاعب.

حساب

تبرأ لاعب فريق الظفرة، خالد بطي، من حساب على «تويتر» ينتحل شخصيته، وينشر أخباراً وصوراً له. وأشار اللاعب عبر حسابه في «إنستغرام» إلى أنه لا يملك أي حساب في «تويتر»، داعياً إلى التبليغ عنه.

صفقة

اقترب لاعب أحد أندية العاصمة من العودة إلى ناديه العاصمي الذي نشأ وترعرع فيه، إذ وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، في ظل اهتمام أندية أخرى بالتعاقد معه.

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