«الفجيرة للفنون القتالية» وصيف «دولية سلوفينيا للجودو» بـ 5 ميداليات

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

فاز فريق الجودو بنادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الثاني لبطولة كوروشكا الدولية الخامسة للشباب والرجال، التي أقيمت في مدينة درافوغراد في سلوفينيا، بعد حصده خمس ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وبرونزية).

ووصف المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، أحمد الزيودي، ما تحقق بالإنجاز الدولي الجديد الذي يعكس الرعاية الكريمة لصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة، للرياضة والرياضيين في الإمارة، والدعم اللامحدود لسموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ما أسهم ببالغ الأثر في تطوّر الرياضة في الإمارة وتحقيقها لمختلف الإنحازات.

وبارك الزيودي للاعبي النادي الفوز بالميداليات ودرع المركز الثاني، وأعرب في بيان صحافي عن سعادته بما تحقق، خصوصاً أن البطولة قوية وحظيت بمشاركة نخبة من اللاعبين المميزين، بوجود 175 لاعباً من 27 نادياً من 13 دولة.

وكان اللاعب سلطان الهوتي، قد فاز بميداليتين ذهبية وفضية في وزن 81 كيلوغرام، بينما فاز اللاعب سعيد النقبي، بذهبية وزن 73، وفاز اللاعب يزن سومر، بميداليتين فضية وبرونزية بوزن 60.

وأشاد مدرب الفريق، الدكتور موح صالح الموح، باداء اللاعبين مؤكداً أنهم قدموا مردوداً مميزاً وحصلوا على إعجاب المراقبين في البطولة، وقدم الشكر والتقدير إلى إدارة النادي للجهود التي أسهمت في تحقيق الإنجاز.

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