الزرعوني: اتحاد الشطرنج يُخطط لصناعة بطلات عالميات.. وتوفير المال «ليس أزمة»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكدت عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج الجديد خلود الزرعوني، أن الاتحاد ينوي وضع خطة طويلة المدى تهدف لصناعة بطلات يُمكنهن المنافسة في البطولات العالمية.

وقالت الزرعوني لـ«الإمارات اليوم»: «لن نكتفي حالياً بامتلاكنا أفضل لاعبة في آسيا وبطلات عربيات، بل طموحنا زيادة تصنيف اللاعبات المواطنات، ووضعهن على خريطة المنافسة العالمية»، مشددة على أن «الاتحاد لا يوجد لديه أي مشكلات أو أزمة بشأن توفير المال الذي يضمن استمرارية نجاح تلك الخطط».

وشددت عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، على أن الاتحاد ينوي إقامة ورش عمل لمهارة تنظيم الوقت لدي الفتيات، للحفاظ على استمرارية وجودهن على رقعة الشطرنج وعدم الانقطاع بسبب الدراسة.

وتحدثت خلود الزرعوني عن العديد من الأشياء التي تخص رياضة المرأة على مستوى الشطرنج، ودور سالم عبدالرحمن في تحفيز اللاعبين واللاعبات المواطنين للوصول إلى العالمية، فكانت هذه هي تفاصيل المقابلة.

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