%20 من مدرجات ملعب الإنماء للجماهير الإماراتية في نهائي «خليجي 27»

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم سيخصص نسبة 20% من مدرجات ملعب الإنماء في مدينة جدة، الذي يتسع لنحو 63 ألف متفرج، للجماهير الإماراتية التي ستحضر المباراة النهائية لـ«خليجي 27» أمام السعودية، المقررة مساء غدٍ.

وقال الإعلامي خالد الشنيف في برنامجه عبر قناة «sbc» السعودية إن الدولة المنظمة (السعودية) ستحصل على 50% من سعة المدرجات، فيما تخصص نسبة الـ30% الأخرى لأطراف أخرى لم يكشف عنها الاتحاد الخليجي، بحسب تأكيداته.

وأوضح أن النسب المحددة ليست جديدة أو مرتبطة بنهائي «خليجي 27» فقط، وإنما تمثل نظاماً قائماً ومعمولاً به.

وبحسب النسبة المخصصة للجماهير الإماراتية، فإن الحصة المقررة تبلغ نحو 12.6 ألف مقعد من إجمالي سعة الملعب، بينما تتيح نسبة الـ50% المخصصة للدولة المنظمة نحو 31.5 ألف مقعد.

وعلمت «الإمارات اليوم» أنه تُجرى محاولات لزيادة الحصة المخصصة لجماهير «الأبيض» عن النسبة المحددة، في ظل الإقبال المتوقع على المباراة النهائية، ورغبة أعداد كبيرة من المشجعين في الحضور إلى جدة ومساندة المنتخب في مواجهة صاحب الأرض والجمهور.