بطي: الظفرة يرغب في استعادة لقب «الحصان الأسود»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أكد مدافع فريق الظفرة خالد بطي، أنه وزملاءه لا يريدون أن يصبحوا منافسين على البقاء في كل موسم، بل يأملون أن يصبحوا في الموسم المقبل «الحصان الأسود»، كما حدث في وقت سابق، حينما أظهروا قدراتهم وأنهوا موسم 2016-2017 وفي رصيدهم 35 نقطة، كما وصل الفريق لنهائي كأس رئيس الدولة مرتين على التوالي، منها النسخة التي ألغيت بسبب فيروس كورونا.

وقال بطي لـ«الإمارات اليوم» إن الطموحات في الموسم المقبل واضحة، هي أن يستعيد الفريق البوصلة، وأن يكون «الحصان الأسود»، وأن ينافس على الخروج بالكأس على أقل تقدير، مضيفاً: «لا نريد التفكير في البقاء، علينا أن نستعد للموسم الجديد بشكل مثالي، وأن نبدأ المباريات بالطريقة الصحيحة حتى نكون الحصان الأسود، وأن ننافس على لقب الكأس».

وعلى مدار خمس سنوات، وتحديداً منذ موسم 2016-2017 حين أنهى البطولة في المركز السابع بـ35 نقطة، ظل الظفرة يعاني لضمان البقاء بين المحترفين، رغم تأهله لنهائي كأس رئيس الدولة مرتين، وهو ما تكرر في الموسم الحالي، والذي كان الأصعب بين المواسم الأخرى، كونه انتظر حتى الجولة الأخيرة ليحقق بقاءه.

وحول الإيجابيات التي خرج بها الظفرة من الموسم الماضي، قال خالد بطي، إن أبرز الإيجابيات كان أن الفريق لم يهبط على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهته، وحافظ على حظوظه حتى الجولة الأخيرة من الدوري التي كتبت له البقاء، وقال: «لقد عانينا كثيراً في الموسم الماضي، ونتطلع في الموسم القادم إلى أن نظهر بشكل أفضل».

ويدخل الظفرة الموسم الجديد وسط تحديات صعبة، إذ بعد أقل من شهر ونصف الشهر من خروجه من دوامة الهبوط التي تجاوزها في اللحظات الأخيرة من عمر دوري المحترفين، باحتلاله المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، فإن الفريق يواجه تحدياً من نوع آخر، قد يلقي بظلاله على مشوار الفريق.

وتتمثل التحديات في تشكيل مجلس إدارة جديدة للشركة بعد استقالة كل من نائب الرئيس محمد عمير المنصوري، وعضو المجلس خميس المنصوري، إلى جانب التعاقد مع مدرب جديد بعد رحيل المغربي بدر الدين الإدريسي، والتعاقد مع 4 لاعبين أجانب بعد انتهاء عقود اللاعبين الحاليين، وبداية المعسكر الصيفي.

واعتبر لاعب خط الدفاع أن عليهم الاستفادة من الأخطاء التي حدثت في المواسم الماضية، وذلك حتى لا تتكرر في الموسم الجديد، وقال: «علينا أن ندخل الموسم مكتملي الصفوف من اللاعبين المواطنين والأجانب، وأن تنطلق التحضيرات قبل فترة كافية» وأضاف: «نأمل أن تبتعد الإصابات عن الفريق، حتى يكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة».

وتعليقاً على تبقي عام في عقده مع الظفرة الذي ينتهي الصيف المقبل، أكد خالد بطي أن عقده سار مع الفريق، وأنه سيدخل لفترة الأشهر الست الأخيرة من عقده في يناير المقبل، وقال: «العروض موجودة، لكن عقدي مع الفريق سارٍ، ولا أعرف ما قد يخبئه لي المستقبل».

وعن التحكيم في الدوري، وقال: «الحكام هم بشر، والضغوط عليهم كثير، سواء من اللاعبين أو المدربين أو الجماهير، لا يوجد حكام لديهم جماهيرية هم دائماً تحت الضغط، من واجبنا أن ندعمهم في ظل الظروف والأوقات».

خالد بطي:

«لا نريد التفكير في البقاء، علينا أن نستعد للموسم الجديد بشكل مثالي».

«عانينا في الموسم الماضي، ونأمل الظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل».

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