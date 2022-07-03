لاعب المنتخب علي صالح يستعد للاحتراف في الدوري اليوناني

المصدر: أحمد طارق - دبي

اقترب لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل علي صالح، من الانضمام إلى أحد أندية الدوري اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث لم تمانع إدارة «الإمبراطور» في حصول المهاجم الدولي على فرصة خوض تجربة الاحتراف في أوروبا.

وأكد مصدر في نادي الوصل لـ«الإمارات اليوم» أن إدارة «الفهود» لن تقف في طريق علي صالح في حال أبدى رغبته في الاحتراف، لافتاً إلى أنه رغم حاجة «الإمبراطور» إلى جميع اللاعبين الجيدين في إطار تكوين فريق قوي في الموسم المقبل، مبيناً أن النادي سيدعم علي صالح في خطوته المقبلة بما يسهم في تطوير مستواه وخدمة كرة الإمارات والمنتخب الوطني.

ونشر علي صالح تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يشير خلالها إلى وجود تطورات حول مستقبله وإمكانية إتمام صفقة انتقاله إلى الدوري اليوناني، وقال: «قد تكون الرحلة التي تخاف خوضها هي أنجح رحلات حياتك.. ثق بنفسك وتوكل على الله»، إذ تفاعل مع التغريدة عدد كبير من جمهور نادي الوصل والمنتخب الوطني، متمنين التوفيق لصالح ومؤكدين أن احترافه سيكون فرصة لفتح الباب لاحتراف العديد من اللاعبين الإماراتيين في الفترة المقبلة.

ويُعد علي صالح من أبرز اللاعبين في صفوف نادي الوصل في المواسم الأربعة الماضية، بينما يُعد الموسم الماضي أفضل مواسمه مع «الإمبراطور» بمشاركته في 23 مباراة بالدوري وأحرز تسعة أهداف وهو أعلى معدل أهداف له مع «الأصفر» منذ تصعيده إلى الفريق الأول للمرة الأولى في موسم 2015-2016 بعمر 16 عاماً تحت قيادة المدرب الأرجنتيني غابرييل كالديرون.

في المقابل، وصل اللاعب البرازيلي رودريغو ألميدا إلى دبي تمهيداً لانضمامه إلى الوصل وقيده في فئة المقيمين، إذ نشر ألميدا صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» أثناء وصوله إلى دبي وإقامته في أحد الفنادق بدبي.

وأعلن نادي أميركا البرازيلي على حسابه الرسمي في «إنستغرام» أن الوصل أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الظهير الأيمن رودريغو ألميدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيراً إلى أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 19 عاماً سافر إلى دبي لإكمال إجراءات الفحص الطبي وتوقيع العقد.

من جهة أخرى، أعلن حارس المرمى سهيل عبدالله المطوع عودته إلى فريق الوصل عقب انتهاء إعارته إلى نادي الإمارات في الموسم الماضي، بعدما هبط «الصقور» إلى دوري الدرجة الأولى بحصول الفريق على المركز الـ14 في لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

ونشر حارس مرمى المنتخب الأولمبي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة أثناء وصوله إلى نادي الوصل، معلقاً قائلاً: «هذا هو الوقت للعودة مجدداً، إنه بيتي».

ولم يكن سهيل المطوع، الذي انضم إلى كشوف الصقور مع بداية الموسم قادماً من الوصل على سبيل الإعارة، يعرف الظهور أساسياً في الدوري في المواسم السابقة التي اكتفى فيها بالظهور مباراة واحدة مع الإمبراطور موسم 2018 - 2019، ولكنه تمكن من انتزاع موقعه أساسياً مع «الصقور» محافظاً على موقعه من أول ظهور له في الموسم الحالي في مباراة العروبة في الجولة 11، وبعدها تألق أمام الشارقة وعجمان في الجولتين 12 و13، وواصل مشواره أساسياً حتى نهاية الموسم بمشاركته في 13 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين.

ورغم النتائج السلبية التي حققها «الصقور» في معظم المباريات التي شارك فيها سهيل المطوع، لكنه حافظ على تألقه ولم يترك موقعه الأساسي، ليحصل على فرصة العودة للعب في صفوف الوصل عقب انتهاء إعارته.

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