العين يبدأ التحضيرات للموسم الجديد غداً.. ويغادر إلى المانيا 19 يوليو

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن بداية التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2022/2023 اعتباراً من يوم غد الجمعة، بالفحوص الطبية للاعبين، وذلك بأحد المستشفيات بمدينة العين، تستمر حتى 19 يوليو المقبل، موعد السفر إلى مدينة باد جوجيج الألمانية التي تشهد المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي حتى 31 يوليو، ويخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين.

وذكر الحساب الرسمي للنادي على «تويتر»، أمس، أن المرحلة الثانية تنطلق 31 يوليو في مدينة جينبرغ النمساوية يتخللها ست مباراة ودية، على أن يختتم المعسكر الخارجي يوم 21 من الشهر ذاته وهو موعد العودة إلى الدولة، إذ سيحصل الفريق على راحة لمدة يوم واحد على أن يتم استئناف التحضيرات يوم 23 أغسطس في استاد خليفة بن زايد.

يذكر أن إدارة النادي كانت قد شرعت اتصالاتها بعدد من الأندية السعودية التي تقيم معسكراتها الصيفية في أوروبا، وذلك لترتيب مواجهتها ودياً خلال المعسكر، في وقت لايزال فيه مصير بديل الأرجنتيني كريستيان جوانكا غير واضح، إذ تبحث الإدارة عن التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز صانع الألعاب لتعويض جوانكا الذي عاد لناديه الشباب السعودي عقب نهاية إعارته.

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