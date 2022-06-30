اللاعب السلوفاكي فيليب ينضم إلى صفوف اتحاد كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب السلوفاكي فيليب كيج، لتمثيل الفريق الأول للنمور في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، بعد نهاية عقده مع نادي الاتفاق السعودي، وذلك في أول تعاقد رسمي لفريق اتحاد كلباء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «جرى تقديم اللاعب بحضور عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم ومشرف الفريق الأول محمد عبدالله الزعابي».

ويلعب اللاعب فيليب بمركز الارتكاز، كما يجيد اللعب في خط الوسط أيضاً، وسبق له اللعب في الدوري النرويجي مع فريق هاوغسوند، كما سبق له كذلك اللعب مع فريق كارديف في الدوري الاسكتلندي، إضافة إلى اللعب في صفوف المنتخب السلوفاكي في عام 2014.

وخاض اللاعب في الموسم الماضي مع الاتفاق السعودي 28 مباراة، وسجل خمسة أهداف، وصنع 11 هدفاً.

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