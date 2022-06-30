العراقي أحمد إبراهيم يختار «أربيل» في محطته التاسعة

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف قائد المنتخب العراقي أحمد إبراهيم، عن تعاقده مع نادي أربيل لتمثيله في الموسم المقبل لدوري المحترفين العراقي، الذي سيتم تدشينه مطلع سبتمبر المقبل، قادماً إليه من نادي القوة الجوية.

ويعد فريق أربيل هو الفريق التاسع الذي يلعب له أحمد إبراهيم في مسيرته الكروية، منها أربعة أندية إماراتية هي: الوصل والظفرة وعجمان والإمارات.

وقال أحمد إبراهيم، لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع إلى خوض تجربة جديدة في مسيرتي الكروية، وأسعى من خلالها الى تقديم أفضل المستويات».

يذكر أن اللاعب نجح في تجاوز الرقم 100 في عدد المباريات الدولية مع «أسود الرافدين».

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