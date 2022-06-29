أحمد هلال: أرغب في ضم النجمة 25 إلى «يد» الشارقة

المصدر: جوني جبور - دبي

يطلب الجناح الأيمن لفريق اليد في نادي الشارقة، أحمد هلال (35 عاماً)، في موسمه الجديد مع «الملك» الذي يستهل سبتمبر المقبل، ويتضمن سبع بطولات في مرحلة الرجال، حصد البطولة 25 في مسيرته الممتدة بشعار «الشارقة» لأكثر من ربع قرن.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع في موسم 2022-2023 لمواصلة تألقي مع الشارقة، والنجاح على الصعيد الشخصي في تخطي حاجز الفوز بـ25 بطولة، خصوصاً أن الموسم المقبل بات يضم للمرة الأولى إقامة سبع بطولات مع إضافة كأس النخبة الطامح أيضاً لشرف انتزاع لقب نسختها الأولى».

وأضاف: «تمتد مسيرتي مع الشارقة لأكثر من ربع قرن، نجحنا معاً في التتويج بـ24 لقب بطولة، منذ تتويجي مع الملك بأولى بطولاتي في دوري موسم 2004-2005».

وكشف هلال في حديثه عن أسرار تفوق الشارقة وهيمنته المستمرة على ألقاب اليد، ليس على صعيد فرق الرجال فحسب، بل في المراحل السنية، كما أشار إلى المدرب واللاعب الأكثر تأثيراً في مسيرته، وعن العوامل التي يجب أن تتوافر في اللعبة بصورة عامة نحو الارتقاء بمستوى الطموحات إلى المجد القاري، بعد نيله مع «الملك» وفي مناسبتين برونزية بطولة الأندية الآسيوية الأبطال عامي 2018 و2019، في حوار تناول خلاله أموراً عديدة في اللقاء الآتي:

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