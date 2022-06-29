مباريات اليوم
الدوري المغربي
الفتح الرياضي - سريع وادي زم 21:00
اتحاد طنجة - المغرب الفاسي 21:00
شباب السوالم - حسنية أكادير 21:00
مولودية وجدة - الوداد 21:00
الرجاء - الجيش الملكي 21:00
أولمبيك خريبكة - أولمبيك آسفي 23:30
نهضة بركان - شباب المحمدية 23:30
الدوري المصري
بيراميدز - إنبي 21:00
سموحة - الأهلي 23:30
الدوي العراقي
الطلبة - أمانة بغداد 18:00
الصناعة - القوة الجوية 18:00
الديوانية - الشرطة 18:00
القاسم - نفط الوسط 18:00
نفط البصرة - نوروز 20:40
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news