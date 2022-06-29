مباريات اليوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري المغربي

الفتح الرياضي - سريع وادي زم 21:00

اتحاد طنجة - المغرب الفاسي 21:00

شباب السوالم - حسنية أكادير 21:00

مولودية وجدة - الوداد 21:00

الرجاء - الجيش الملكي 21:00

أولمبيك خريبكة - أولمبيك آسفي 23:30

نهضة بركان - شباب المحمدية 23:30

الدوري المصري

بيراميدز - إنبي 21:00

سموحة - الأهلي 23:30

الدوي العراقي

الطلبة - أمانة بغداد 18:00

الصناعة - القوة الجوية 18:00

الديوانية - الشرطة 18:00

القاسم - نفط الوسط 18:00

نفط البصرة - نوروز 20:40

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