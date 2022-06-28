11 محطة مهمة في الموسم الجديد لمسابقات «المحترفين»

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلنت رابطة المحترفين لكرة القدم خلال ورشة العمل التي نظمتها السبت الماضي بفندق ميدان في دبي عن أجندة المسابقات التي تنظمها الرابطة خلال الموسم الجديد.

وذكرت رابطة المحترفين في بيان صحافي، أن «الروزنامة» الجديدة جاءت بعد الاتفاق مع اللجان المختصة في اتحاد الكرة بشأن مشاركات واستحقاقات المنتخب ومسابقة كأس رئيس الدولة.

وتتضمن أجندة الموسم الجديد 11 محطة مهمة وأساسية بدءاً بانطلاقة الدوري بالجولة الأولى في الثاني من سبتمبر المقبل مروراً بانتهاء المسابقة في 26 مايو المقبل، وبدء المرحلة الأولى من مسابقة كأس رابطة المحترفين يومي 11 و12 أكتوبر المقبل، بجانب اقتراح بإقامة كأس السوبر في 25 ديسمبر المقبل.

وراعت رابطة المحترفين خلال أجندة الموسم الكروي الجديد مشاركات المنتخب الوطني المقبل، خصوصاً على صعيد بطولة كأس الخليج 25 المقررة حتى الآن في يناير المقبل، وكذلك بطولة غرب آسيا للمنتخبات الوطنية، فضلاً عن مشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا للأندية التي تُقام الأدوار النهائية خلال شهر فبراير المقبل، بعد تأهل شباب الأهلي لدور الـ16 من البطولة.

وستكون أبرز التوقفات في الدوري بعد إقامة الجولة الثالثة نظراً لإقامة المنتخب الوطني أول تجمع له يوم 17 سبتمبر المقبل، وتُقام الجولة التاسعة للدوري يومي 5 و6 نوفمبر المقبل، وكذلك الجولة العاشرة يومي 11 و12 من الشهر نفسه، ثم سيكون هناك توقف دولي للمسابقة بسبب أيام «فيفا»، وستُقام مسابقة كأس رابطة المحترفين في الدور ربع النهائي يومي 24 و24 نوفمبر المقبل لمباريات الذهاب، فيما تقام مباريات الإياب يومي 11 و12 ديسمبر المقبل وستعود مسابقة الدوري مجدداً للانطلاق بعد فترة التوقف بسبب كأس العالم 2022.

محطات الموسم الجديد لمسابقات «المحترفين»

1- 14 فريقاً تشارك في المسابقات التي تنظمها رابطة المحترفين.

2- دوري أدنوك للمحترفين ينطلق 2 سبتمبر المقبل.

3- اقتراح بإقامة مباراة كأس السوبر يوم 25 ديسمبر المقبل.

4- أول توقف في الدوري سيكون بعد الجولة الثالثة، وذلك لإقامة أول تجمع للمنتخب الوطني يوم 17 سبتمبر المقبل.5- بدء المرحلة الأولى من مسابقة كأس رابطة المحترفين، يومي 11 و12 أكتوبر المقبل.

6- يتوقف الدوري بعد الجولة العاشرة في ديسمبر المقبل بسبب أيام «فيفا» وإقامة كأس العالم 2022 قبل أن تعود المسابقة مجدداً بالجولة 11.

7- يتوقف الدوري بعد الجولة 12 بسبب مشاركة المنتخب الوطني في خليجي 25.

8- يتوقف الدوري مجدداً بعد الجولة 14 بسبب المشاركات بدوري أبطال آسيا، إذ تقام الأدوار النهائية خلال

شهر فبراير المقبل قبل أن يتواصل مرة أخرى بدءاً من الجولة 15.

9- يتوقف الدوري مرة أخرى بعد الجولة 19 يومي 10 و11 مارس المقبل، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها الدولة.

10- إقامة المباراة النهائية في كأس رابطة المحترفين يوم 17 مايو المقبل.

11- دوري أدنوك للمحترفين يختتم يوم 26 مايو 2023.

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