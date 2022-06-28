اتصالات عيناوية مع أندية سعودية لمواجهتها ودياً في المعسكر الخارجي

المصدر: معاذ كمبال - العين

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي العين لكرة القدم بدأت اتصالاتها بعدد من الأندية السعودية التي ستقيم معسكراتها الصيفية في أوروبا، وذلك لترتيب مواجهتها ودياً خلال المعسكر الذي يقيمه «الزعيم» في ألمانيا مطلع شهر أغسطس المقبل، ضمن تحضيراته للموسم الجديد الذي يدافع فيه عن لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة.

وذكر المصدر أن الفريق العيناوي الذي استقر على ألمانيا لإقامة المعسكر الخارجي قد شرع في اتصالاته فعلياً بعد التشاور مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف لتأمين التجارب الودية مع بعض الأندية السعودية، على أن يواجه أحد أندية دوري أدنوك في حال كان ذلك متوافراً.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يبدأ توافد اللاعبين المحترفين عقب نهاية عطلة عيد الأضحى مباشرة من أجل الخضوع للفحوص الطبية على أن يبدأ بعدها الفريق المرحلة الأولى في مدينة العين على أن يغادر بطائرة خاصة في الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل.

وكانت الإدارة العيناوية نجحت في إنهاء حالة الترقب حول مصير استمرار المدرب سيرجي ريبروف، إذ جدد التعاقد معه لمدة موسم واحد فقط للبقاء على رأس الجهاز الفني بعد أن كان المدرب قد أجل الخطوة لحين الاطمئنان على عائلته في أوكرانيا التي تشهد حرباً مع روسيا.

ويمثل الاستقرار الفني ركناً مهماً في المشروع العيناوي الساعي لبناء فريق قوي خلال خمس سنوات لتحقيق دوري أبطال آسيا، إذ وجدت الإدارة في المدرب الأوكراني ضالتها خصوصاً أنه خلال الموسم نجح في بناء فريق يمزج بين الخبرة والشباب بمعدل أعمار يصل إلى 24 سنة، كما أنه استفاد من أكاديمية النادي، وأعطى الثقة للثنائي الشاب محمد عباس وخالد البلوشي اللذين دخلا التشكيلة الأساسية. ولايزال ملف الانتقالات الصيفية مفتوحاً إذ تفاضل اللجنة الفنية بين أكثر من لاعب في وظيفة صانع ألعاب لخلافة الأرجنتيني كريستيان جوانكا الذي انتهت إعارته وعاد للشباب السعودي الذي يملك عقده، وكان جوانكا الخيار الأول لدى الإدارة لكن مغالاة ناديه عجلت باعتماد الخطوة الثانية المتمثلة في وضع أكثر من اسم والاختيار من بينها.

يُذكر أن مصير المهاجم جمال معروف والمدافع مهند العنزي لايزال مجهولاً بعد عودتهما من الإعارة من خورفكان واتحاد كلباء على التوالي، في وقت ارتبط فيه أكثر من لاعب مواطن بالانتقال لصفوف العين خلال الفترة الحالية.

المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد تنطلق عقب نهاية عطلة عيد الأضحى في مدينة العين.

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