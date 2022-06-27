حتا يتعاقد مع راشد عيسى

المصدر: محمد فاضل - دبي

تعاقد مجلس إدارة نادي حتا مع لاعب المنتخب الوطني السابق راشد عيسى، لتمثيل الفريق الاول للنادي في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى قادماً اليه من نادي العربي.

وقال المدير التنفيذي لنادي حتا علي عبدالله البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»: «يمتد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم المقبل، وتعاقدنا معه تثميناً للإمكانات الفنية والذهنية التي يتمتع بها، ونتمنى أن يشكل اضافة مع بقية زملائه اللاعبين». من جانبه قال راشد عيسى: «سعيد بالانضمام لنادي حتا وهو من الفرق القوية والمنافسة، وأتطلع هذا الموسم لتأكيد الجدارة امتداداً للموسم الماضي مع العربي».

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