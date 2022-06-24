"الظفرة" يقرر عدم المشاركة في الموسم المقبل لكرة الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف رئيس "شركة الظفرة لكرة القدم" مرشد خلفان المرر، عن عدم مشاركة فريق نادي الظفرة لكرة قدم الصالات في منافسات الموسم المقبل، مؤكداً أن القرار تم اتخاذه بناءً على ظروف خاصة، بالرغم من أن الفريق الاول نجح في المواسم الماضية في تحقيق نجاحات مميزة، ومنها بطولة الدوري وكأس السوبر والكثير من الانجازات.

وصرح لـ"الامارات اليوم" أنه بالنسبة للموسم المقبل "لن تكون هناك مشاركة وسيتم بحث مشاركة الفريق في المواسم التي تلي ذلك وفقاً لدراسات ستقوم بها ادارة الشركة".

وقدم المرر شكره للجنة التنفيذية لكرة الصالات، متمنياً لأسرة اللعبة النجاح والتوفيق في جميع الاستحقاقات.

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