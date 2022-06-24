اتحاد الكرة الإماراتي يحدد شروط جديدة للاستعانة بالحكم الأجنبي

حدد اتحاد الإمارات لكرة القدم الشروط وآلية الاستعانة بحكام أجانب في مسابقة كأس رئيس الدولة ودوري المحترفين خلال الموسم الكروي الجديد 2022-2023 ،إذ تبلغ كلفة المبلغ المادي الذي يتحمله النادي في المباراة الواحدة 170 الف درهم كما أن على النادي أن يقوم بطلب طاقم التحكيم قبل 21 يوما على الأقل من موعد المباراة وأن يلتزم بسداد الرسوم وإرسال المبلغ بحد أقصى ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب

وقال اتحاد الكرة خلال تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " توتير" أنه لن يعتمد أي طلب دون سداد الرسم المالي على أن يتم إبلاغ الأطراف المعنية ذات الصلة فور المواقفة واعتماد الطلب".

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد سمح للأندية الاستعانة بالحكم الأجنبي في الدوري الإماراتي اعتبارا من الموسم الماضي وفق شروط وآلية محددة في هذا الخصوص..

وحدد اتحاد الكرة للنادي في دوري المحترفين الاستعانة بالحكم الأجنبي في أربع مباريات بحد أقصى إما في مسابقة كأس رئيس الدولة أو رابطة المحترفين، علما أنه كان قد حدد في الموسم الماضي للأندية المحترفة الاستعانة بالصافرة الأجنبية في مباراتين كحد أقصى أما في مسابقة كأس رئيس الدولة أو الدوري.

وعلى صعيد أندية دوري الدرجة الأولى فإنه يحق للنادي الاستعانة بالحكم الأجنبي في مباراة واحدة فقط في مسابقة كأس رئيس الدولة.

ومن ضمن الشروط التي حددها اتحاد الكرة أيضاً أنه في حال تقدم ناديين بطلب الاستعانة بالحكام الأجانب في ذات المباراة سوف يتحمل النادي الذي تقدم بطلبه أولا التكلفة المالية للحكام وتحسب ضمن مبارياته..

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