بديل جوانكا يرفض الانتقال للعين.. ويفضل الدوري البرازيلي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «نيو أوبزرفر» الأوكرانية، أن لاعب فريق شاختار، البرازيلي بدرينهو، رفض عرضاً للانتقال لصفوف العين خلال الانتقالات الصيفية الحالية ليكون في تشكيلة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، لأن اللاعب يفضل العودة لبلاده عبر الانتقال لصفوف أتلتيكو مينيرو، في وقت يتعين على العين تحويل البوصلة باتجاه خيارات أخرى لتعويض رحيل الأرجنتيني كرستيان جوانكا الذي عاد لنادي الشباب السعودي.

وقالت الصحيفة إن جميع التفاصيل بين اللاعب وفريق أتلتيكو مينيرو مكتملة لكن العقبة الوحيدة المتبقية هي الاتفاق مع نادي شاختار حول قيمة اللاعب، وأكدت أن النادي يرغب في بيع اللاعب مقابل 18 مليون يورو.

وكانت صحف أوكرانية ربطت اللاعب بالانتقال لصفوف العين بتوجيه من المدرب ريبروف الذي يمتلك علاقات جيدة مع النادي الاوكراني، فيما ذكر موقع «جول» بنسخته العالمية أن العين يرغب في التعاقد مع اللاعب لثلاثة مواسم.

وبذلت الإدارة العيناوية مساعي كبيرة من أجل الاحتفاظ بعناصر الفريق الذين حققوا ثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة، لكن الأرجنتيني جوانكا أصبح أول المغادرين بعد تمسك نادي الشباب السعودي بعودة اللاعب لصفوفه عقب نهاية إعارته للعين الشهر الجاري.

وكانت الرغبة مشتركة كذلك بين إدارة «البنفسجي» واللاعب الأرجنتيني للبقاء في «دار الزين» في الموسم المقبل، لكن الإدارة الشبابية ضغطت على اللاعب ليعود لكشوفات الفريق، ما تسبب في إدلاء اللاعب بتصريحات ساخنة تجاه إدارة النادي نشرها موقع «كورة بلس بالمصري» وضح فيها أن عقده ينتهي مع الشباب في موسم 2024، وأنه واجه أزمات إدارية، ومشكلة عائلية، وطلب من الجماهير تفهم حالته.

وقدم جوانكا اعتذاراً رسمياً لإدارة ناديه السعودي وجماهيره، وهو ما يمهد لعودته للدوري السعودي والاستمرار مع الشباب في الموسم المقبل.

وكتب الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» رسالة موجهة لنادي الشباب: «أعتذر إذا تم تلقي تصريحاتي بشكل غير واضح، كامل اعتذاراتي لجميع جماهير النادي، أحترم وأقدر الجميع في هذا النادي، وأود من خلال هذا المنشور أن أقدم الاعتذار أيضاً لخالد البلطان رئيس النادي».

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مليون يورو المبلغ الذي يطلبه شاختار مقابل التخلي عن البرازيلي بدرينهو.

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