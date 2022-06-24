5 مدربين يظهرون للمرة الأولى في دوري المحترفين.. و3 قيد الانتظار

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهدت تحضيرات أندية دوري المحترفين نشاطاً كبيراً استعداداً للموسم المقبل 2022-2023، إذ كان التركيز الأساسي على حسم ملفات المدربين الذين سيقودون الأندية، بعدما أبقت أربعة أندية فقط على مدربيها، بينما قامت سبعة أندية بالتعاقد مع مدربين جدد، وتتبقى ثلاثة أندية قيد الانتظار للإعلان عن الأجهزة الفنية للموسم الجديد.

وأجرت خمسة أندية من أصل 12 نادياً من البقية في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل، وهي: أندية شباب الأهلي والوحدة واتحاد كلباء والنصر وخورفكان تغييرات لمدربيها، منهم أربعة مدربين يظهرون للمرة الأولى في دوري المحترفين، بينما تأكد ظهور مدرب خامس للمرة الأولى في الدوري وهو الصربي زوران بوبوفيتش، الذي قاد دبا الفجيرة للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى.

وتعد أبرز التغييرات في أندية دوري المحترفين هي تعاقد شباب الأهلي مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، خلفاً للمدرب الإماراتي مهدي علي، إذ يمتلك جارديم خبرات كبيرة، أهمها فوزه بلقب دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي.

وتتضمن التغييرات، قيام الوحدة بالتعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال قادماً من سبورتينغ براغا، لقيادة الفريق خلفاً للفرنسي عيسى جريجوري، الذي كان قد تولى مسؤولية تدريب الوحدة في أكتوبر2021، مدرباً مؤقتاً خلال الموسم الماضي، خلفاً للهولندي تين كات، ومع تحسّن النتائج، استمر جريجوري مع الوحدة حتى نهاية الموسم.

في المقابل، تعاقد النصر مع الألماني ثورستن فينك، ليقود الفريق خلفاً لسالم ربيع، الذي تولى مسؤولية الفريق في فبراير الماضي، خلفاً للأرجنتيني رامون دياز، بينما تعاقد اتحاد كلباء مع الإيراني فرهاد مجيدي، لمدة موسم واحد، ليخلف الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، الذي رحل عن الفريق مع نهاية عقده بنهاية الموسم الماضي.

أما المدرب الخامس الذي سيظهر للمرة الأولى في دوري المحترفين هو الصربي زوران بوبوفيتش، ليتولى قيادة دبا الفجيرة بعدما قررت إدارة «النواخذة» الإبقاء على خدمات المدرب الصربي الذي أعاد الفريق إلى دوري المحترفين مجدداً.

على صعيد متصل، أجرى كل من خورفكان والصاعد حديثاً البطائح تغييراً على مستوى القيادة الفنية بالاستعانة بمدربين لديهما خبرات سابقة في دوري المحترفين، إذ أعلن «النسور» تعاقده مع المدرب عبدالعزيز العنبري، ليحل بديلاً لعبدالمجيد النمر، الذي تولى المسؤولية مؤقتاً في مايو الماضي، خلفاً للأرجنتيني المقال كالديرون، بينما تعاقد نادي البطائح، مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي، ليتولى قيادة فريقه الأول لكرة القدم في مشاركته الأولى بدوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل، خلفاً للمدرب التونسي طارق الحضيري، الذي قاد الفريق للحصول على المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى، إذ يمتلك زاناردي 48 عاماً خبرة سابقة بالكرة الإماراتية، بعدما سبق وتولى تدريب فريقي خورفكان والنصر عامي 2020 و2018.

وتعد أندية الوصل والجزيرة والظفرة الأبرز التي لم تحسم مصير مدربيها في الموسم المقبل، رغم أن «الإمبراطور» يرتبط بعقد مع البرازيلي أودير هيلمان حتى نهاية الموسم المقبل، والأمر نفسه بالنسبة إلى الجزيرة مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر، بينما استغنى الظفرة عن خدمات المدرب المغربي بدرالدين الإدريسي ولم يتعاقد مع مدرب جديد حتى الآن.

من جهتها، استقرّت أربعة أندية فقط على الإبقاء على خدمات مدربيها في الموسم الجديد، وهي: العين الذي تقدم بعرض لتجديد عقد المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف، بعدما قاد «الزعيم» للفوز بلقب الدوري وكأس رابطة المحترفين، كما أبقى الشارقة على المدرب الروماني أولاريو كوزمين، الذي تولى تدريب «الملك» في نوفمبر2021، خلفاً لعبدالعزيز العنبري، بينما جدد عجمان عقد مدربه الصربي غوران تيفجوديتش، بعدما قاد الفريق لإنهاء الموسم برصيد 35 نقطة، في المركز السابع في دوري المحترفين، وأخيراً يتبقى من عقد المدرب الروماني دانيال إيسيلا، موسم مع ناديه بني ياس، وتبدو الأمور مستقرة حول إكمال المدرب لعقده، وقيادته للفريق في الموسم المقبل.

مدربون يظهرون للمرة الأولى

شباب الأهلي: البرتغالي ليوناردو جارديم.

الوحدة: البرتغالي كارلوس كارفالهال.

النصر: الألماني ثورستن فينك.

اتحاد كلباء: الإيراني فرهاد مجيدي.

دبا الفجيرة: الصربي زوران بوبوفيتش.

مدربون مستمرون العين:

الأوكراني سيرجي ريبيروف.

الشارقة: الروماني أولاريو كوزمين.

بني ياس: الروماني دانييل إيسايلا.

عجمان: الصربي غوران تيفجوديتش.

مدربون عائدون خورفكان:

الإماراتي عبدالعزيز العنبري.

البطائح: كايو زاناردي.

مدربون مرشحون للرحيل

الوصل: البرازيلي أودير هيلمان.

الجزيرة: الهولندي مارسيل كايزر.

أندية لم تحسم مدربيها

الظفرة

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