تراجع المنتخب مركزاً.. ومصر 8 مراتب في تصنيف «فيفا»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تراجعت فرنسا بطلة العالم إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب نتائجها المخيبة في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر، في وقت تراجع فيه المنتخب الوطني مركزاً واحداً، والمصري ثمانية مراكز، والسعودي أربع مراتب.

وفشلت فرنسا في تحقيق الفوز في مبارياتها الأربع في النسخة الثالثة للمسابقة القارية الحديثة، حيث خسرت أمام الدنمارك 1-2 وكرواتيا صفر-1 وتعادلت مع النمسا وكرواتيا بنتيجة واحدة 1-1.

واستفادت الأرجنتين من النتائج المخيبة للفرنسيين وانتزعت منهم المركز الثالث في التصنيف الذي حافظت البرازيل على صدارته أمام بلجيكا.

عربياً، حافظ المغرب على الصدارة وكسب مركزين ليصبح بالمركز 20، أمام تونس التي ارتقت خمسة مراكز وباتت في المركز 30 ومصر التي تراجعت ثمانية مراكز، في أكبر تراجع على اللائحة مع ماليزيا، وأصبحت في المرتبة 40 أمام الجزائر التي صعدت ثلاثة مراكز.

وصعدت قطر مرتبتين وانتزعت المركز 49 من السعودية التي تراجعت أربع مراتب وصارت 53 أمام منتخب الإمارات 69 الذي تراجع مركزاً واحداً، والعراق (70، +2) وعُمان (بقيت 75) والبحرين (بقيت 85) والأردن (86، -5) وسورية (89، -1) وفلسطين (94، +6) ولبنان (100، -3).

تصنيف المنتخبات

الـ 10 الأوائل: 1- بلجيكا

2- البرازيل

3- الأرجنتين (+1)

4- فرنسا (-1)

5- إنجلترا

6- إسبانيا (+1)

7- إيطاليا (-1)

8- هولندا (+1)

9- البرتغال (-1)

10- الدنمارك (+1)

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