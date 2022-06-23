طاقم التحكيم الإماراتي لمونديال قطر 2022 ينجح باختبارات الـ"فيفا"

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أجتاز طاقمنا المونديالي المكون من، محمد عبدالله حسن "حكم ساحة"، ومحمد أحمد يوسف "مساعد أول"، وحسن المهري "مساعد ثان" بنجاح، اختبارات اللياقة البدنية التي أجرتها إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضمن سيمنار الفيفا الذي عقد في إسبانيا، خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد نظم سيمنار للحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العالم - قطر 2022، الذي تضمن تدريبات عملية يومية مُكثفة للحكام خلال الفترتين الصباحية والمسائية، فيما عُقدت محاضرات نظرية خلال فترة الظهيرة، وتم خلالها مناقشة مجموعة من الحالات التحكيمية لمباريات من مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

وشهد برنامج السيمنار اختبارات لياقة بدنية لحكام الساحة، الذي عقد "الثلاثاء"، بينما أختُبر الحكام المساعدين أمس "الأربعاء" في اليوم الختامي لسيمنار إسبانيا.

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