مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تنظم «اليوم الرياضي» لموظفيها

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة فعاليات اليوم الرياضي لجميع موظفيها، من خلال تنظيم مسابقات رياضية في ثلاث ألعاب هي: كرة السلة، كرة الطاولة والرماية.

من جانبها، أكدت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، فاطمة أحمد صالح، على أهمية تنظيم الفعاليات الرامية إلى إسعاد جميع الكوادر، بعد تنظيم قسم الإعلام والعلاقات العامة لفعالية اليوم الرياضي، بما ينعكس على أداء جميع الموظفين في فترات العمل، من خلال إحداث نوعاً من التوازن بين أجواء العمل والأنشطة الرياضية التي يحتاج إليها الجميع لاستعادة النشاط وزيادة الشغف في تحقيق الإنجاز والتميز الوظيفي.

وأشارت صالح إلى أنه وفقاً لاستراتيجية المؤسسة، التي اعتمدتها قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والتي تضمنت ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة، فإننا نبدأ بأنفسنا لتطبيق هذه الرؤية من خلال إقامة فعاليات اليوم الرياضي بمشاركة جميع الموظفين.

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