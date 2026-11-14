روائيون: قيمة الأدب في النص لا هوية صاحبه

ناقش أربعة كتّاب وروائيين أثر جنس الكاتب وهويته في تصنيف الأعمال الأدبية وتقييمها نقدياً، مؤكدين أن القيمة الإبداعية ينبغي أن تُقاس بالنص، بعيداً عن التصنيفات الجندرية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «هل يهم من كتب العمل؟»، ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب، بمشاركة الكاتبة الفلبينية كلير بيتيتا دي غوزمان، والروائية اللبنانية إيمان حميدان، والصحافية والروائية حفصة لودي، والروائي العراقي أزهر جرجيس، وأدارتها دانييلا تولي.

وتناول المشاركون التحديات التي تواجه الكاتبات في استقبال أعمالهن، وتأثير الأغلفة والناشرين والترجمة في تشكيل انطباعات القراء، منتقدين اختزال بعض الكتابات النسائية في التجارب الشخصية.

وأكدت حميدان ضرورة قراءة أعمال المرأة بوصفها نصوصاً أدبية تتناول التاريخ والسياسة والمجتمع، فيما شددت لودي على أن استلهام الشخصية الروائية من تجارب الكاتبة لا يجعل العمل سيرة ذاتية.

من جانبه، رفض جرجيس الفصل بين الأدب النسائي وغير النسائي، داعياً إلى تحكيم النصوص بعيداً عن أسماء مؤلفيها.