لبنى القاسمي تروي محطات من مسيرتها لطالبات «القاسمية»

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي على أهمية الطموح والمثابرة وبناء المعرفة والانفتاح الواعي على الثقافات الأخرى، والاستفادة من الفرص المتاحة للإسهام في خدمة الوطن والمجتمع، مستعرضة خلال جلسة حوارية استضافتها الجامعة القاسمية محطات من مسيرتها المهنية والأكاديمية، وتجربتها في العمل الحكومي والاقتصادي.

وقدمت الشيخة لبنى للطالبات مجموعة من الرؤى والتوجيهات المستمدة من خبراتها الطويلة، مشيرة إلى تطور دور المرأة الإماراتية وإسهاماتها في مختلف مجالات التنمية، وما تحظى به من دعم من القيادة الرشيدة، وما أتاحه ذلك من فرص مكنتها من الحضور الفاعل في مواقع العمل والقيادة، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والعامة والأسرية.

كما استعرضت تجربتها في مجال التسامح، وأهمية التنوع الثقافي في ترسيخ قيم التعايش وتعزيز التواصل بين المجتمعات. وتطرقت إلى تجربتها الدراسية خارج الدولة، موجهة طالبات الجامعة القاسمية، لاسيما المغتربات، إلى أهمية استثمار سنوات الدراسة في بناء المعرفة وتعزيز الثقة بالنفس وتوسيع الخبرات، مع التمسك بالهوية والقيم الوطنية.

وفي محور الشباب والتعليم وصناعة المستقبل، ركزت على أهمية التعلم المستمر واكتساب المهارات التي تواكب المتغيرات، معتبرة أن للجامعات دوراً محورياً في بناء الشخصية وإعداد الكفاءات والقيادات المستقبلية.

وعقب الجلسة، تجولت الشيخة لبنى في معرض لإبداعات الطالبات، واطلعت على عدد من الأعمال الفنية في الرسم والتصوير والخط العربي، والتي عكست ما تتمتع به الطالبات من مواهب وقدرات إبداعية متنوعة.