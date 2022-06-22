بوهندي: هدف خورفكان في الموسم المقبل أسمى من المنافسة على البقاء

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

أكد عضو شركة خورفكان لكرة القدم، المتحدث الرسمي جمال بوهندي، أنه من الصعب على نادي خورفكان تحقيق لقب بطولة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، لكنه أشار إلى أن هدف الفريق أسمى من المنافسة على البقاء. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الواقع يقول إنه من الصعب تحقيق بطولة حالياً، لكن هذا لا يمنعنا من الحلم، ففريق بني ياس كان مستواه في الموسم الماضي متقارباً معنا، لكنه في الموسم قبل الماضي كاد أن يحقق بطولة الدوري».

مبيناً: «هناك أمور بسيطة يمكن أن تجعل الفريق منافساً على البطولات، منها أن يمتلك لاعبين متميزين من المواطنين والأجانب، إضافة إلى جهازين فني وإداري متميزين»، متمنياً أن يكون خورفكان منافساً على إحدى بطولات الموسم الجديد».

وتابع: «هدفنا أسمى من المنافسة على البقاء، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بل نهدف للحصول على مركز أفضل في سلم الترتيب، صحيح أننا لا ننافس على الدوري، ولكن هدفنا الواقعي هو حجز مركز في وسط الجدول، الحلم والطموح هو تحقيق بطولة بكل تأكيد، أما الواقع فيفرض علينا أن نقوم بعملنا بالتدريج، والحصول على مركز متميز في الموسم المقبل».

وأنهى خورفكان الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

وبخصوص التعاقد مع المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، لتدريب «النسور» في الموسم المقبل، أكد بوهندي: «تعاقد شركة كرة القدم مع المدرب العنبري ليس لأنه صديق ولا لأنه مدرب مواطن، بل بناء على خبرته في الدوري الإماراتي، وتحقيقه بطولة الدوري وكأس السوبر مع فريق الشارقة».

وفيما يتعلق بدعم المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين، أكد بوهندي أنه سيكون هناك عمل كبير في هذا الجانب، انطلاقاً من المراحل السنية بالنادي، من خلال التعاقد مع الأكاديمية، ومن خلال خطة عمل المراحل السنية.

وبالنسبة لمركز حراسة المرمى، قال: «من المؤكد أن أي فريق يبحث عن التميز أو تحقيق بطولة يجب أن يكون لديه حارس مميز، ونحن نسعى للتعاقد مع حراس مرمى متميزين هذا الموسم، ونتمنى التوفيق في ذلك، لإضفاء قوة وشخصية أكبر للفريق، ونسعى لأن يكون هناك اهتمام أكبر في مركز حراسة المرمى، من خلال المراحل السنية أيضاً».

وختم حديثه متوجهاً لجمهور خورفكان، وقال: «علينا أن نجتهد ونعمل ونعدكم بالأفضل، وعليكم أن تدعمونا بحضوركم، ونحن على استعداد لتقبل آراء الجميع، وأبوابنا مفتوحة للجميع».

«أي فريق يبحث عن التميز أو تحقيق بطولة يجب أن يكون لديه حارس مميز».

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