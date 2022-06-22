درويش محمد.. عوّض غياب الحوسني وشباكه تهتز 4 مرات فقط

المصدر: منصور السندي - دبي

تحوّل الحارس الشاب لنادي الشارقة درويش محمد (26 عاماً)، من حارس احتياطي جلس على مقاعد البدلاء لفترات طويلة، إلى حارس أساسي للفريق، عقب غياب الحارس الأساسي عادل الحوسني، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع الفريق في دوري أبطال آسيا للأندية، وتحديداً في مباراته أمام الهلال السعودي، وخضع حينها لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وانتهى موسم عادل الحوسني مع الشارقة منذ لحظة الإصابة التي تعرض لها، علماً أن درويش محمد كان قد انضم إلى صفوف الشارقة في مايو 2020 قادماً من نادي حتا.

وشارك درويش محمد مع الشارقة حارساً أساسياً في ست مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، بدءاً من مباراة العروبة التي فاز فيها الشارقة 5- صفر ضمن الجولة الـ21، وأمام الوحدة التي شهدت فوز الشارقة 2-1، ضمن الجولة الـ22، وأمام خورفكان ضمن الجولة الـ23 التي فاز فيها الشارقة 3-1، وأمام بني ياس ضمن الجولة الـ24 التي فاز فيها الشارقة 4- صفر، وأمام فريق الإمارات بالجولة الـ25 التي فاز فيها الشارقة 2-1، واختتم درويش محمد موسمه مع الشارقة بلقاء العين ضمن الجولة الأخيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ولم يخسر الشارقة في المباريات الست، إذ سجل 17 هدفاً فيما استقبلت شباكه أربعة أهداف.

ومدد نادي الشارقة أخيراً عقد درويش حتى عام 2025، بسبب المستوى الفني المتطور الذي قدمه مع الفريق أخيراً.

ومثل درويش محمد البديل الأنسب للحارس عادل الحوسني، الذي يعد واحداً من أفضل حراس المرمى في الدوري الإماراتي، بدليل وجوده ضمن قائمة حراس مرمى منتخب الإمارات في الفترة الماضية.

واستغل درويش محمد الفرصة التي أتت إليه على طبق من ذهب، ليثبت جدارته في حراسة مرمى فريق كبير مثل الشارقة الذي قدم موسماً استثنائياً وبدأ منافساً قوياً على لقب بطولة الدوري قبل أن يحسمه العين لمصلحته.

ومثلت مباراة الشارقة أمام استقلال دوشنبيه الطاجيكي التي خسرها الشارقة بهدفين نظيفين، ضمن الجولة السادسة والأخيرة في الدور الأول لدوري أبطال آسيا، أول مشاركته له حارساً أساسياً.

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