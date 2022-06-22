لاعب العين محمد عباس يعود إلى الدولة بعد جراحة الرباط الصليبي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

عاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، محمد عباس، أول من أمس، إلى الدولة، بعد أن خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي بمستشفى كرومويل في العاصمة البريطانية لندن، علي يد استشاري جراحة الركبة، الدكتور آندي ويليامز، إذ كان اللاعب تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام الظفرة، وأثبتت الفحوص الطبية إصابته بقطع في الرباط، الأمر الذي استدعى تدخلاً جراحياً. واحتفى عدد من أصدقاء اللاعب بعودته إلى الدولة، وتقرر أن يبدأ اللاعب مباشرة الجزء الثاني من البرنامج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، من أجل إكمال فترة العلاج ليكون جاهزاً للظهور مع الفريق في الموسم الجديد، فيما لم تحدد إمكانية مرافقة اللاعب للفريق إلى المعسكر الخارجي المزمعة بدايته نهاية الشهر القادم في إحدى الدول الأوروبية. وكان محمد عباس قد استهل برنامجه التأهيلي الأولى عقب العملية الجراحية، وذلك تحت إشراف الطاقم الطبي، بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي العين، قبل العودة إلى الدولة، وكان اللاعب من الركائز المهمة في تشكيلة «الزعيم» التي حققت دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة.

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