عمر عبدالله بطل «واقف محترفين» في بطولة الشارقة للدراجات المائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز عمر عبدالله (بطل العالم)، بالمركز الأول في فئة «واقف محترفين»، ونال مانع المرزوقي لقب «فئة جالس»، وظفر سعود بن زايد النعيمي بفئة «مخضرمين»، وحقق علي آل علي المركز الأول في فئة «واقف ناشئين» في الجولة الثانية لبطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على مياه شاطئ الحمرية بالشارقة، بمشاركة كبيرة في الفئات كافة.

وشهدت الجولة الثانية مشاركة 30 متسابقاً من ألمع نجوم الدراجات المائية تنافسوا في ما بينهم بقوة وشراسة طمعاً في الفوز واعتلاء منصة التتويج. واستهلت منافسات الجولة الثانية من بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية بتسجيل المتسابقين والتجارب الحرة التي تعرف من خلالها المشاركون إلى مسار السباق ونقطة الانطلاقة والنهائي، وبعدها انطلق السباق الذي تميز بالقوة والمنافسة الشرسة.

وعقب نهاية المنافسات قامت أسرة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بتتويج جميع الفائزين في الفئات الأربع وسط حضور كبير من الجماهير العاشقة لهذه التحديات المثيرة.

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