سلطان القاسمي: دوام جزئي لكبار السن في الشارقة لدمجهم في المجتمع

أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنظام الدوام الجزئي الجديد في حكومة الشارقة، مؤكداً أنه مصمم لدمج كبار السن والمتقاعدين في المجتمع وحمايتهم من الاكتئاب.

وقال سموه، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر"، الذي يبث من إذاعة وتلفزيون الشارقة: "كبير السن الآن جالس في البيت، ماذا ينتظر.. نهاية الحياة؟ لا .. يداوم ثلاثة أيام في الاسبوع.. يوم.. ويوم لا، أريده أن يشترك معنا لأنه سيقدم شيئاً".

وتابع سموه: "أنا أهدف من هذا البرنامج لإخراج كبير السن من البيت وإشراكه معنا في الحياة، وهذا ما أهدف إليه، وبهذا البرنامج يستطيع كبير السن القيام والإستعداد للخروج للعمل ويشارك مع الجميع، حتى لو جائني على عكاز، أنا أريده أن يحيي المجتمع، وبهذا أكون قد منعت الاكتئاب أن يدخل على هذا الإنسان".