خصصت مجلة «كتاب» الصادرة عن هيئة الشارقة للكتاب في عددها الـ97 لشهر نوفمبر 2026 حواراً مع عالم السرديات المغربي الدكتور سعيد يقطين، بمناسبة اختياره «شخصية العام الثقافية» للدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تناول فيه مكانة الشارقة الثقافية ودلالة التكريم الذي حظي به.

ووصف يقطين الشارقة بأنها «عاصمة دائمة للثقافة العربية»، معرباً عن اعتزازه بالتكريم، وقال: «يكمن مصدر الاعتزاز بهذا التكريم الشارقيّ في بُعدين اثنين: أولهما أنه جاء من شارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وثانيهما أن نوع هذا التكريم مختلف عن كلّ الجوائز التي حصلت عليها، والتكريمات التي أقيمت لي في المغرب، وبعض الأقطار العربية».

وفي افتتاحية العدد، تناول الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، أحمد بن ركاض العامري، الندوة الدولية الخامسة التي نظمتها الهيئة بعنوان «ترجمة الجهات.. رحلة الأدب العربي إلى لغات العالم»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة ثمانية باحثين ومترجمين وكتّاب على مدار يومين.

وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير تحرير المجلة علي العامري عن الترجمة بوصفها جسراً للتبادل بين اللغات والثقافات، قائلاً: «يطيب لي أن أنظر إلى الترجمة بوصفها تراسلاً بين اللغات، إذ تتبادل الهبات المكنوزة بينها، وتتبادل رسائل الحبر المضيء، وتتحدث إلى بعضها تحت سماء واحدة».

ويضم العدد الجديد حوارين مع الكاتب المالي ديادي ديمبيلي، والروائي والمعماري محمد رفيع، إلى جانب دراسات ومقالات تتناول تجارب الشاعر الفرنسي ماتيو ميساجييه، والشاعرة الكندية آن كارسون، والكاتب الإسباني تيرسو دي مولينا، والكاتب الألماني برتولت بريشت، فضلاً عن مراجعات لإصدارات أدبية باللغات العربية والهولندية والفرنسية والإسبانية.