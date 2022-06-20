سالم غالب يختتم مشاركته اليوم في بطولة العالم للسباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يختتم سباح المنتخب الوطني للسباحة سالم غالب اليوم مشاركته في بطولة العالم للسباحة بالمجر، حيث يخوض سباق 200 متر فراشة في آخر سباقاته بالبطولة، بعدما أنهى مشاركته أمس في سباق 200 متر حرة، حيث حقق زمن 1:56:40 دقيقة ليكسر رقمه الشخصي السابق 1:57:67 دقيقة. وفي جانب آخر يبدأ سباح المنتخب الوطني يوسف المطروشي سباقاته غداً بخوض منافسات سباق 100 متر حرة، وسيكون آخر سباقاته في يوم 23 الجاري مع ختام البطولة، وذلك من خلال سباق 100 متر فراشة. وأكد مدرب المنتخب الوطني مروان الحتاوي، جاهزية السباحين تماماً للتواجد في بطولة العالم، وخوض السباقات. وقال: السباقات ستزيد من خبراتهم وتجاربهم التي نسعى إلى صقلها بالتواجد في مثل هذه المنافسات القوية والبطولات العالمية التي تزيد من مستوى السباحين.

وأضاف مروان الحتاوي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك اختلاف كبير في مستوى السباحين، والاهتمام بالتدريبات أسهم في تطور مستواهم، وظهر بشكل جيد مع يوسف المطروشي الذي يدرس ويتدرب حالياً في أميركا، وقد انتقل منها إلى المجر للمشاركة في بطولة العالم. والمطروشي يجري في أميركا 10 وحدات تدريبية، وقد تصل إلى 12 وحدة في الأسبوع على عكس التدريب المحلي الذي يخوض فيه ست وحدات فقط، وهذا ما سيرفع من مستواه بشكل كبير».

وكان رئيس الاتحاد سلطان السماحي قد شهد افتتاح بطولة العالم للسباحة في بودابست، والتقى ببعثة الإمارات هناك، والتي تضم نائب رئيس الاتحاد جمعة البلوشي رئيس البعثة، إضافة إلى مروان الحتاوي مدرب المنتخب، والسباحين يوسف المطروشي، وسالم غالب. وتنتهي البطولة يوم 23 الجاري، بعدها يبدأ السباحون الاستعداد للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي في تركيا أغسطس المقبل.

المطروشي يخوض منافسات 100 متر حرة غداً.

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