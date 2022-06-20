«فيفا» يدعو طاقم الإمارات المونديالي لـ «سيمنار» حكام كأس العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الطاقم المونديالي الإماراتي، المكوّن من: محمد عبدالله حسن «حكم ساحة»، ومحمد أحمد الحمادي «مساعد أول»، وحسن المهري «مساعد ثان»، للمشاركة في «سيمنار الفيفا» للحكام المكلفين إدارة مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022، المقررة إقامته في إسبانيا خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الحالي.

وفي سياق آخر، ذكر اتحاد كرة القدم في بيان صحافي، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عيّن خالد الدوخي، مُقيّماً للحكام المكلفين إدارة مباريات المجموعة السادسة في دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022 في إندونيسيا، فيما كلفت أحمد يعقوب مسؤول المحاضرين والمُقيّمين في إدارة الحكام باتحاد الكرة، تقييم طاقم التحكيم المكلف إدارة مباريات المجموعة السابعة في الدور والبطولة ذاتهما، وتستضيف منافساتها دولة فيتنام، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 30 من الشهر الجاري.

من جهة أخرى، اختار الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكمين الدوليين فهد بدر الحوسني، وأحمد الغيص، ضمن 16 حكماً عربياً سيُديرون مباريات بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي انطلقت منافساتها أمس الأحد في مدينة الدمام، وتختتم يوم 29 يونيو.

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