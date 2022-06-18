"الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس" يتصدر مهرجان الجوجيتسو في العين

المصدر: الإمارات اليوم

شهدت الصالة الرياضية في جامعة الإمارات بمدينة العين صباح اليوم انطلاق منافسات اليوم الأول من بطولة التحدي للجوجيتسو، بمشاركة المئات من الأطفال من مختلف الجنسيات. وتتمتع البطولة التي تقام في إطار مهرجان التحدي للجوجيتسو بأهمية خاصة ضمن أجندة الاتحاد وخططه لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركين، كونها تمثل واحدة من أهم الاحداث التي تسلط الضوء على أجيال المستقبل من المواهب والأبطال، وتساهم في إعداداهم لمسيرة احترافية واعدة، خصوصا أنها تقام وفق معايير مماثلة لتلك المتبعة في منافسات الكبار والمحترفين.

وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول برصيد 901 نقطة، وذهب مركز الوصيف إلى نادي العين برصيد 846 نقطة، فيما حلت أكاديمية تيم جلاديترز في المركز الثالث برصيد 508 نقطة.

وعلى صعيد الدول حققت الإمارات المركز الأول برصيد 2456 نقطة، وحلت البرازيل وصيفا برصيد 479 نقطة فيما احتلت دولة الكويت المركز الثالث برصيد 328 نقطة.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "يمثّل مهرجان التحدي للجوجيتسو أكثر من مجّرد فعالية رياضية، بل منصة رائدة وأساسية اعتمدتها أجندة الاتحاد بهدف إعداد النشء والبراعم والناشئين وصقلهم بالمواهب في مناسبة رياضية جامعة للأسرة والرياضة في آن واحد وسط أجواء رياضية وترفيهية يطغى عليها التنافس والمحبة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news