«الذيد» يستعد لدوري الهواة في تركيا

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم بن هويدن الكتبي، أن النادي يطمح إلى أن استعادة الفريق الأول، مكانته الفنية الجيدة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن إدارة النادي والجهازين الفني والإداري يبذلون جهوداً حثيثة لتأمين عناصر الاستعداد المناسب قبل خوض منافسات الموسم المقبل».

وتابع: «التجمع الرئيس للفريق سيبدأ بعد إجازة عيد الأضحى، بينما سيكون مكان إقامة المعسكر التدريبي الخارجي في تركيا، وموعد السفر سيرتبط بموعد انطلاق الموسم، ومن المرجح أن يكون في الأول من أغسطس المقبل».

وأكمل: «المدرب محمد سعيد الطنيجي، تفقد مكان المعسكر في تركيا، وخرج بانطباعاته الرامية إلى تحقيق الفائدة المرجوة، وبخصوص المباريات الودية التي ينوي الفريق خوضها في المعسكر، أكد أنها قيد الدراسة».

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