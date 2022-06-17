جوناتاس: أستفيد من كل دقيقة مع العين

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

قال لاعب فريق العين المقيم البرازيلي، جوناتاس سانتوس، إن «الزعيم» استحق التتويج بلقبي دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وكأس الرابطة، وإن الثنائية سيكون لها تأثير إيجابي فيه في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الفريق عمل بجد طوال الموسم من أجل حصد الألقاب، وأن ذلك أحدث سعادة كبيرة لدى الجميع داخل النادي.

وقال جوناتاس لصحيفة «أوليه» البرازيلية، إن مشواره مع فريق العين يعتبر رائعاً، مؤكداً أنه خاض عدداً من المباريات، وإنه سعيد بالمستوى الذي قدمه مع الفريق منذ وصوله إليه قادماً من صفوف فريق فلومينينسي البرازيلي، مؤكداً أنه لايزال يتعلم، ويستفيد من كل دقيقة يخوضها مرتدياً القميص «البنفسجي»، على حد تعبيره.

وتحسنت إحصاءات المقيم البرازيلي بصورة تدريجية، إذ إن اللاعب شارك في موسم 2019-2020 في مباراة واحدة، بينما ارتفع معدل مشاركاته في موسم 2020-2021 ليظهر في خمس مباريات، بينما كان الموسم الحالي هو الأفضل له على الإطلاق، إذ حصل على فرصة الظهور في 15 مباراة، خمس منها أساسياً، و10 بديلاً.

وأشار اللاعب البرازيلي الذي انتقل إلى صفوف العين في سن مبكرة، وتحديداً حينما كان بعمر الـ17 سنة إلى أنه يقضي وقتاً مميزاً مع فريق العين، وأن معدل مشاركاته في الموسم الحالي مقبول، وأنه استطاع أن يقدم مستوى جيداً خلال المباريات التي شارك فيها، وساعد فريقه على تحقيق الانتصارات التي قادت «الزعيم» في نهاية الموسم بالتتويج بلقبين.

وقال جوناتاس سانتوس الذي يقضي إجازته الصيفية حالياً في مسقط رأسه، قبل العود الشهر المقبل للاستعداد للموسم الجديد: «كل ما حدث في أرضية الملعب ساعدني كثيراً على التكيف والتأقلم مع الثقافة المختلفة في الإمارات، بالتأكيد التتويج الفوز بلقبين، سيكون له تأثير إيجابي بالنسبة لي في الموسم القادم».

وأشار اللاعب الشاب إلى أن حالة من السعادة انتابت الفريق بعد التتويج بلقبي الدوري وكأس الرابطة، وقال: «الفوز بلقبين كان بمثابة سعادة كبيرة، لقد عمل الجميع بجد طوال الموسم لذلك استحققنا الفوز بهذه الألقاب».

• جوناتاس شارك مع العين في 15 مباراة خلال موسم 2020-2021.. خمس منها أساسياً.



• اللاعب البرازيلي انتقل إلى صفوف العين في عمر 17 سنة وساعده على تحقيق الانتصارات.

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