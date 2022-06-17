تأجيل بطولة «كلاسيك دبي» إلى سبتمبر

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام عبر حسابه في «إنستغرام» تأجيل «بطولة دبي مصل كلاسيك»، التي كان مقررة إقامتها في مركز دبي التجاري مطلع يوليو، لتقام في سبتمبر المقبل، وذلك بناء على رغبة اللجنة المنظمة للبطولة لمنح اللاعبين فرصة أكبر للاستعداد الأمثل لخوض المنافسات، تزامناً مع حاجة الرياضيين لوقت أطول للوصول للجاهزية البدنية المطلوبة. وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، قد أعلنت في مؤتمر صحافي مع اتحاد بناء الأجسام أن قيمة الجوائز المالية للبطولة، تبلغ نحو 100 ألف درهم موزعة على الفائزين في 18 فئة تنافسية في بناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك، وأن المشاركة مفتوحة لجميع اللاعبين.

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