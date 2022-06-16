اكتمال التسجيل للمشاركة في مهرجان التحدي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يقام مهرجان التحدي للجوجيتسو لفئات البراعم والأشبال في المراحل السنية من (أربعة إلى 15 عاماً) في جامعة الإمارات بمدينة العين يومي السبت والأحد المقبلين.

وقال بيان صحافي: «تحظى بطولة التحدي للجوجيتسو باهتمام كبير من قبل اتحاد الجوجيتسو كونها تركز على الجيل الرياضي الصاعد، شهدت البطولة إقبالاً كبيراً على التسجيل».

وأغلق باب التسجيل في منتصف ليلة أول من أمس باكتمال التسجيل للمشاركة بالبطولة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة السبت بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم والأشبال من البنين والبنات.

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