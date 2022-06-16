بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية تنطلق السبت

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنطلق يوم السبت المقبل الجولة الثانية من بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية التي ينظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، على شاطئ الحمرية. وكانت نتائج الجولة الأولى التي أقيمت على شاطئ دبا الحصن قد شهدت مشاركة 70 متسابقاً، وأسفرت عن فوز المتسابق مانع المرزوقي بالمركز الأول في فئة جالس مفتوح، أما في فئة واقف مفتوح فنال المركز الأول المتسابق عمر عبدالله، وفي فئة واقف مخضرمين حصد المتسابق محمد محسن المركز الأول، أما فئة الناشئين فجاء في المركز الأول المتسابق علي آل علي.

وتشمل الجولة الثانية أربع فئات، هي: فئة جالس مفتوح وواقف مفتوح وواقف مخضرمين وفئة الناشئين.

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