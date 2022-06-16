إعلان برنامج المعسكر الصيفي لأندية الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامج المعسكر الصيفي للأندية «عطلتنا غير»، من 17 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، وتقرر فتح باب التسجيل للمشاركة في المعسكر اعتباراً من 25 الجاري.

جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الذي عقد أخيراً بين إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس برئاسة ياسر الدوخي، وبحضور ممثلي اللجان الثقافية من 17 نادٍ من أندية الإمارة، تم فيه إطلاعهم على جميع تفاصيل معسكر صيف الشارقة الرياضي وآلية وطريقة العمل ومناقشة مختلف المقترحات والأفكار التطويرية.

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