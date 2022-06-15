منتخب أستراليا يثير الحسرة لدى «الأبيض»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أثار منتخب أستراليا الحسرة لدى عشاق المنتخب الوطني، بعدما تأهل «الكانغارو» إلى كأس العالم 2022، بفوزه على بيرو بركلات الترجيح، أول من أمس، ليخسر «الأبيض» فرصة تاريخية تعد الأسهل لضمان تأهله إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه.

وخسر المنتخب الوطني بصعوبة الأسبوع الماضي أمام أستراليا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي شهد تفوقاً كبيراً من «الأبيض» لكن بداعي الأخطاء الفردية خسر الفريق وودع المنافسات.

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