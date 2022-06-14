«بعيد» بشعار «شادويل» يتوج بطلاً لسباق «كوين آن ستيكس» في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت»

المصدر: جوني جبور-دبي

توج الجواد غير المهزوم «بعيد» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب وليام هاغاس، بطلاً في سباق «كوين آن ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1600 متر عشبي، وجرى اليوم في افتتاح النسخة 311 من مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق

وأضاف «بعيد» البالغ من العمر أربع سنوات، انتصاره الرابع على التوالي في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والثامن في مسيرته بعالم السباقات.

ونجح الفارس جيم كروالي في الحفاظ على قدرات «بعيد» خلال المراحل الأولى من السباق، وقيادته إلى البقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في الـ 400 متر الأخيرة، والانقضاض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول محققاً زمناً بلغ دقيقة و37 ثانية و36 جزء من الثانية، بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول عن «ريال وورلد» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور الذي قاده الفارس دانيال تودهوب للمركز الثاني، وحل ثالثاً الجواد «أوردر أوف استراليا» المملوك لـ «سميث وماغنير وتابور وأوبراين» بإشراف المدرب أيدن اوبراين بقيادة الفارس ريان مور.

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