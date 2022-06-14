منتخب الجوجيتسو يبدأ معسكره في الولايات المتحدة استعداداً لـ «الألعاب العالمية»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وصلت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو إلى الولايات المتحدة الأميركية، لإقامة معسكر تدريبي خارجي مكثف في إطار الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب العالمية 2022 بمدينة برمنغهام بولاية ألاباما خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو المقبل، بمشاركة أكثر من 3600 لاعب ولاعبة من 100 دولة، للمنافسة ضمن أكثر من 30 رياضة مختلفة من بينها الجوجيتسو في أربعة أوزان مختلفة ثلاثة منها للرجال وواحد للسيدات.

وقال بيان صحافي: «يترأس بعثة المنتخب مدير الإدارة الفنية للاتحاد مبارك المنهالي، وتضم كلاً من المدير الفني للمنتخب رامون ليموس، واللاعبون فيصل الكتبي الذي ينافس في وزن 85 كجم، ومحمد العامري في وزن 77 كجم، ومحمد السويدي في وزن 69 كجم، وشمّا الكلباني في وزن 63 كجم، إضافة إلى مجموعة أخرى من لاعبي المنتخب الذين يستعدون للمشاركة في الاستحقاقات القادمة».

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري: «يستعد أبطال الجوجيتسو للتألق مجدداً على الساحة الدولية انطلاقاً من بطولة الألعاب العالمية، إحدى أبرز بطولات اللجنة الأولمبية الدولية، وهم يدركون جيداً أهمية هذا الاستحقاق والمسؤولية المترتبة عليهم في تمثيل الدولة والصعود بعلم الإمارات إلى منصة التتويج في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات التي تحققت في كل المشاركات القارية والعالمية».

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