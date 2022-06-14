تيغالي: لا أفكر في الاعتزال.. وعدت إلى الوحدة للفوز بالبطولات

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى لاعب المنتخب الوطني سيباستيان تيغالي سعادته بعودته إلى صفوف نادي الوحدة مجدداً عقب لعبه مع النصر في الموسمين الماضيين، مؤكداً أنه عاد إلى بيته من جديد مشدداً على رغبته في قيادة الفريق للفوز بالبطولات في الموسم المقبل.

وقال تيغالي لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد جداً بالعودة إلى بيتي ولا شك في أنني اشتقت للعب في صفوف الوحدة وآمل أن أكرر النجاح الذي حققته مع الفريق في السنوات الماضية».

وأضاف: «الفترة التي لعبتها في الوحدة تعد ضمن الأفضل في مسيرتي وأطمح للمشاركة مع اللاعبين في عودة الفريق للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل».

وعن تجربته مع نادي النصر في الموسمين الماضيين، قال: «تقييمي لتجربتي مع النصر بالتأكيد لن يكون جيداً خصوصاً أنني لم أظهر بالمستوى الذي أرغب في الظهور به»، موضحاً أنه حاول أن يقدم كل ما لديه ولكن لأسباب مختلفة لم يتمكن من القيام بذلك.

وتحدث عن نتائج نادي النصر بشكل عام في الموسم الماضي إذ احتل «العميد» المركز الثامن في دوري أدنوك للمحترفين وودع كأس رئيس الدولة من دور الـ16 بخسارته أمام العين وغادر كأس رابطة المحترفين بخسارته أمام الوحدة في ربع النهائي، وقال: «تقييم نتائج نادي النصر لا يختلف كثيراً عن تقييم أدائي في الموسم الماضي، إذ أن الفريق افتقد العديد من العوامل التي تساعده على النجاح وتحقيق نتائج جيدة، أبرزها غياب الاتصال بين اللاعبين خلال المباريات، إلى جانب أكثر من عنصر أساسي في نجاح أي فريق».

أما بالنسبة لتقييمه لتجربته مع المنتخب الوطني وهل يعتقد أن مهمته انتهت مع «الأبيض» عقب فشل الفريق في التأهل إلى كأس العالم، قال: «لا أرى أن مهمتي انتهت مع منتخب الإمارات، واللحظة الوحيدة التي أستطيع القول إنني مهمتي انتهت مع الفريق هي عندما أتوقف بشكل نهائي عن لعب كرة القدم، ومن جانبي سأكون جاهزاً للانضمام إلى المنتخب في أي وقت يتم استدعائي فيه، بينما في الوقت نفسه في حال عدم مشاركتي كثيراً مع النادي الذي سألعب معه بالتأكيد سيكون من الصعب أن يتم ضمي إلى المنتخب ولكن سنرى ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل».

في المقابل أشار إلى أن قلة عدد مشاركاته مع المنتخب الوطني لا يرتبط به شخصياً، موضحاً أنه يجب توجيه هذا السؤال إلى المدربين عن سبب عدم مشاركته في المباريات.

وأشار المهاجم الدولي إلى أن المنتخب الوطني كان يستحق الحصول على فرصة اللعب على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022، وقال: «لقد كانت الفرصة في أيدينا ولكنها اختفت بشكل مفاجئ، إذ أن الفريق لعب بشكل جيد جداً أمام أستراليا، بينما المنافس أحرز هدفين من فرصتين وأعتقد أننا كنا نستحق خوض مباراة الملحق أمام بيرو».

وختم تيغالي تصريحاته بالحديث عن مستقبله عقب اعتزال كرة القدم وعن موعد اعتزاله، وقال: «أنا لا أفكر حالياً في الاعتزال وسأواصل اللعب طالما جسدي قادراً على العطاء، أما بالنسبة إلى خطوتي المقبلة عقب الاعتزال، فصراحة لا أعرف إذا كنت سأتجه إلى التدريب أو مديراً لإحدى الأكاديميات أو ربما العمل في مجال آخر غير كرة القدم، إذ أنني لم أقرر فعلياً ماذا سأفعل في المستقبل».

«سعيد جداً بالعودة إلى بيتي، واشتقت للعب في صفوف الوحدة».

«لم أظهر مع النصر بالمستوى الذي أرغب به»

«سأكون جاهزاً للانضمام إلى المنتخب في أي وقت يتم استدعائي فيه».

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