«جيوان» يخطف لقب كأس الوثبة في إنجلترا

المصدر: لندن - الإمارات اليوم

استضاف مضمار باث بإنجلترا السباق الثالث لكأس الوثبة ستاليونز، والمخصص للخيول بعمر أربع سنوات فما فوق، تصنيف «صفر إلى 65»، وبلغت الجوائز المالية 4000 جنيه إسترليني، برعاية النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وتوّج الجواد «جيوان» للمالكة والمدربة مس بلمب، بقيادة دوجي كاستيللو، بلقب السباق الماراثوني بعد فاصل من الإثارة والتشويق خلال مجريات السباق، الذي أقيم على المضمار العشبي لمسافة 3500 متر.

وجاء السباق قوياً وسريعاً، حيث تقدم «جيوان» منذ البداية بثبات، وظل محافظاً على موقعه في الصدارة طوال مجريات السباق، وفي آخر 200 متر زادت وتيرة سرعة السباق قبل أن يواجه «جيوان» تحدياً قوياً في آخر 200 متر. وفي آخر 110 ياردات جاء السباق على كسر عظم، قبل أن يحسم «جيوان» اللقب لمصلحته بفارق أنف عن المرشح الأول «الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف المالك نفسه، وبقيادة لويس ساندرس، بعد اللجوء لجهاز الفوتو فينش. وسجل البطل «جيوان» زمناً قدره 4:18:29 دقائق، فيما جاء ثالثاً «فالكون دو روش» لسترايد اهيد ريسنج، بإشراف ميكي مالكوم، وبقيادة كاميرون اليس.

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