باكستان.. مصرع 17 طفلا وإصابة أكثر من 40 إثر انهيار سقف مدرسة

لقي ما لا يقل عن 17 طفلا مصرعهم، اليوم، إثر انهيار سقف مدرسة خاصة في حي "دير كولوني" بمدينة بيشاور، عاصمة إقليم خيبر باختنخوا شمال غربي باكستان، حسبما أعلن مسؤولون في البلاد.

وقال قائد شرطة بيشاور، الدكتور ميان سعيد، إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا جراء الحادث.

وأفادت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية بأن إدارة مستشفى "ليدي ريدينج" أعلنت وصول 17 جثة ونقل 20 طفلا مصابا إلى المستشفى، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت في البداية تسجيل أربع حالات وفاة مرتبطة بالحادث.