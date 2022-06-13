راشد عيسى: ذكرياتي مع مارادونا هي الأجمل.. والمنتخب في الطريق الصحيح

المصدر: محمد فاضل - دبي

نجح لاعب المنتخب الوطني السابق راشد عيسى، في استعادة مستواه الفني الذي قدّمه في سنوات تألقه مع المنتخب الوطني والعديد من الأندية الإماراتية التي لعب لها، إذ قدّم أداءً مميزاً مع فريق العربي في الموسم الماضي لدوري الدرجة الاولى، ومهّد له العودة المرتقبة للعب في الموسم المقبل مع أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين.

وفي حديثه لـ«الإمارات اليوم» عبّر راشد عيسى عن تفاؤله بأن يعود المنتخب الوطني لواجهة الانتصارات خلال الفترة المقبلة انطلاقاً من الأداء الفني الجيد الذي قدمه في المباراة الماضية أمام استراليا في ملحق كأس العالم، وحدد أبرز احتياجات «الأبيض» الحالية من الناحية الفنية، وشدد على أن أسعد لحظاته مع الكرة كانت مع الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا في نادي الوصل، ووصفها بأنها الأجمل في حياته الكروية.

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