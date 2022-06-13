الوصل يتعاقد مع الشقيقين عبدالله وناصر سالم

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، أمس، تعاقدها مع الشقيقين القادمين من الفجيرة، حارس المرمى عبدالله سالم، وناصر، في صفقتي انتقال حر، لترتفع صفقات «الإمبراطور» إلى أربع خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت الشركة على «تويتر» أنها أكملت إجراءات التعاقد مع اللاعبين. ويضم «الإمبراطور» ثلاثة حراس مرمى، هم حميد النجار وإبراهيم عيسى ومحمد علي، ويعد التعاقد مع حارس مرمى جديد من أولويات الوصل في الموسم المقبل، خصوصاً أن الموسم الماضي شهد عدم استقرار في حراسة المرمى، بمشاركة إبراهيم عيسى في 13 مباراة بالدوري، ومحمد علي بتسع مباريات، وحميد عبدالله في أربع. ويعد عبدالله وشقيقه ناصر سالم الصفقتين الثالثة والرابعة للوصل خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أعلن «الإمبراطور» عن تعاقده مع المغربي سفيان بوفيتيني في صفقة انتقال حر قادماً من الأهلي القطري، قبل أن يضم الوصل النجم عمر عبدالرحمن قادماً من شباب الأهلي.

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