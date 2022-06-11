اقترب من الشارقة.. ماجد حسن يوجه رسالة إلى جمهور شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

وجه لاعب المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي ماجد حسن رسالة إلى جمهور "فرسان دبي" بعدما اقترب من الانضمام إلى صفوف نادي الشارقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورد ماجد حسن على تغريدة للمشجع عبدالله بن كمال التي أشاد فيها بإمكانات اللاعب الدولي، وقال في رسالة إلى جمهور شباب الأهلي: "جمهور الأهلي لكم معزة خاصه في قلبي وعلاقه أخوية، وهذا النادي مهما حصل يبقى كبير وما يوقف على اي لاعب مهما كانت نجوميته، والله يكتب اللي فيه الخير للجميع".

ولم يجدد ماجد حسن عقده مع شباب الأهلي وأصبح لاعباً حراً، إذ لديه أكثر من عرض من أندية دوري المحترفين، أبرزها من كل من العين والشارقة، ولكن يعد "الملك" الأقرب للحصول على خدمات حسن خصوصاً مع تمسك المدرب الروماني أولاريو كوزمين بالتعاقد معه.

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